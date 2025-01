Prezes PZU odwołany

Artur Olech został odwołany ze stanowiska prezesa PZU. Taką decyzję podjęła rada nadzorcza - poinformowała spółka w komunikacie. Rada powołała jednocześnie Andrzeja Klesyka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu.

Prezes PZU Artur Olech odwołany

Jak przekazała w poniedziałek spółka w komunikacie, Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka rady nadzorczej PZU Andrzeja Klesyka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki, do czasu powołania prezesa zarządu, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Andrzej Klesyk - kim jest?

Andrzej Klesyk był prezesem PZU w latach 2007-2015, zrezygnował 8 grudnia 2015 r. po przejęciu władzy przez PiS . "Prawem właściciela jest dobór osób desygnowanych do kierowania spółką. Szanując to prawo, na prośbę Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego największego udziałowca, złożyłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA" - podkreślił wówczas Klesyk w oświadczeniu.

W czasie jego prezesury w 2009 r. zakończony został konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko w sprawie prywatyzacji PZU, dzięki czemu Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 r. akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie.

O PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 milionów klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.