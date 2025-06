Nowość na polskiej kolei. Po torach pojedzie hybryda

Pociągi hybrydowe PKP Intercity zaczną obsługiwać połączenia od 2027 roku, skracając czas przejazdu na trasach częściowo zelektryfikowanych - poinformował PAP prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Dodał, że chodzi o 35 pociągów, które mają wchodzić do eksploatacji do 2029 r.

Czas podróży ma zostać skrócony

- Wprowadzenie hybrydowych zespołów trakcyjnych spowoduje wzrost oferty PKP Intercity, bo będzie to 35 pociągów. Mają one sukcesywnie wchodzić do eksploatacji od 2027 do 2029 roku - powiedział Malinowski.