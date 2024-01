Szef polskiego giganta krytykuje zapowiadaną zmianę w szkołach

Krzysztof Pawiński stoi na czele Grupy Maspex, czyli czołowej firmy w branży spożywczej nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Do firmy należą takie marki jak np. Tymbark, Nestea, Lubella, Łowicz, Kotlin, Krakus, a także alkohole: Żubrówka, Soplica oraz Bols.

Zmiany w pracach domowych

Premier Donald Tusk przekazał w piątek, że od kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady dotyczące prac domowych. Trwają prace nad rozporządzeniem w tej sprawie. - W klasach od 1 do 3 żadnych prac domowych, no chyba, że czasami jakiś wierszyk. Od 4 do 8 klasy prace domowe tylko dla chętnych i bez oceniania. Jeśli chodzi o szkoły średnie, bawcie się dobrze na feriach - powiedział szef rządu w nagraniu zamieszczonym w serwisie X.