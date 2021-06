Ile osób przystąpiło do Pracowniczych Planów Kapitałowych? Najnowsze dane

Do 2025 roku udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych ma wynosić od 4,5 do 6 milionów osób, co oznacza partycypację na poziomie 40-50 procent - takie założenia przedstawił Polski Fundusz Rozwoju, który czuwa nad wdrażaniem PPK. Według danych przedstawionych przez PFR obecnie w PPK oraz w PPE (Pracowniczych Programach Emerytalnych) zapisanych jest 2,9 miliona osób.

Ile osób przystąpiło do PPK i PPE?

PPK - cele do 2025 roku

Podczas konferencji przedstawiciele PFR wyjaśnili, że "osoby przystępujące do PPK, mają do wyboru 19 instytucji, które zarządzają PPK, a średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK wynosi 0,35 procent". Według założeń PFR "do 2025 roku w PPK będzie między 4,5 a 6 mln uczestników, co da partycypację na poziomie 40-50 procent".