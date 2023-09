Alarmujące dane GUS. "Depresja demograficzna tylko się pogłębia"

GUS podał w poniedziałek, że w lipcu br. urodziło się 24 tys. dzieci, to więcej niż miesiąc wcześniej, bo w czerwcu odnotowano 23 tys. urodzeń. Jednocześnie to niższa liczba niż przed rokiem. W lipcu 2022 roku urodziło się 26,4 tys. dzieci.

W okresie od stycznia do lipca 2023 roku urodziło się 163,4 tys. dzieci, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem było to 180,1 tys. urodzeń. Oznacza to spadek o 9,2 proc. Liczba zgonów uległa obniżeniu - z 265,8 tys. do 240,6 tys. osób.