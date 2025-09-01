Tak rośnie polska gospodarka

Produkt Krajowy Brutto Polski w drugim kwartale 2025 roku wzrósł o 3,4 procent rok do roku w porównaniu do wzrostu o 3,2 procent w pierwszym kwartale - wynika z komunikatu GUS. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w drugim kwartale o 0,8 procent wobec wzrostu o 0,7 proc. w pierwszym kwartale.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w drugim kwartale spadły o 1,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 4,0 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w drugim kwartale wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, popytu krajowego - o 4,7 proc. rdr i konsumpcji prywatnej - o 3,6 proc. rdr.

"GUS potwierdza wzrost PKB o 3,4 proc. r/r w Q2, niemniej struktura wzrostu jest intrygująca. Okazuje się, że do życia z przytupem wraca konsument (+4,4 proc. r/r). Jednocześnie inwestycje pokazują swoją nieliniowość - po wzroście o ponad 6 proc. r/r w Q1, w Q2 nastąpił spadek o 1 proc. r/r." - czytamy w komentarzu ekonomistów mBanku.

"Wzrost PKB w 2kw25 potwierdzony na 3,4 proc. r/r. Wartość dodana generowana głównie przez sektory usługowe. Od strony wydatkowej głównym źródłem wzrostu konsumpcja (4,4 proc. r/r po 2,5 proc. r/r w 1kw25). Spadek inwestycji (-1,0 proc.r/r) po wzroście o 6,3 proc. r/r w 1kw25, który był napędzany inwestycjami zbrojeniowymi. Zmiana stanu zapasów dodała więcej niż 'zabrał' eksport netto (1,0pkt. proc. vs. -0,4pkt. proc.). W 2poł25 oczekujemy wzrostu PKB w tempie bliskim 4 proc. r/r, a w całym 2025 o 3,5 proc." - piszą natomiast analitycy ING Banku Śląskiego.

