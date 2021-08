Podwyżki w spółkach Skarbu Państwa. Pensje wyższe nawet o kilkanaście tysięcy złotych

Osoby zasiadające we władzach państwowych spółek zarobią w 2022 roku od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie więcej - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita". To efekt odmrożenia wskaźników przeciętnego wynagrodzenia branych do obliczeń maksymalnego pułapu wynagrodzeń tych osób.