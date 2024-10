Tyrowicz o podwyżce Glapińskiego: prezes NBP siedzi w domu i zaciera rączki

Cały problem polega na tym, że pan prezes teraz sobie siedzi w domu i zaciera rączki. Bo poza tym, że jego ulubiona telewizja mówi na jego temat, a jemu jest wszystko jedno, czy dobrze, czy źle, to ważne żebyście państwo mówili, to również nie mówimy o tym, co jest ważne - powiedziała profesor Joanna Tyrowicz - członkini Rady Polityki Pieniężnej w "Faktach po Faktach" w nawiązaniu do dyskusji o podwyższeniu wynagrodzenia dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

W czwartek Money.pl poinformował, że zarząd NBP przyjął uchwałę, która zwiększa premię, będącą dodatkiem do pensji prezesa Adama Glapińskiego, o 30 proc. Według money.pl, efektem tej uchwały będzie wzrost wynagrodzenie szefa banku centralnego może wzrosnąć w ciągu roku o 191 tys. zł.

Członkini RPP, prof. Joanna Tyrowicz w "Faktach po Faktach" była pytana o wyższe zarobki szefa banku centralnego.

- Cały problem polega na tym, że pan prezes teraz sobie siedzi w domu i zaciera rączki, bo poza tym, że jego ulubiona telewizja mówi na jego temat, a jemu jest wszystko jedno, czy dobrze, czy źle, to ważne żebyście państwo mówili, to również nie mówimy o tym, co jest ważne - powiedziała profesor Joanna Tyrowicz - członkini Rady Polityki Pieniężnej w "Faktach po Faktach". - Czyli ani, że inflacja nie jest w celu, ani się do niego nie zbliża, ani wszystkie podejmowane decyzje nie były właściwymi decyzjami, nagle robimy jakieś wielkie larum. Robimy to larum słusznie, bo to jest oburzające, samo zachowanie jest niedopuszczalne, ale on jest jaki jest - wskazała.

Adam Glapiński pytany o swoją premię przez dziennikarkę TVN24 TVN24

Podwyżka dla prezesa Glapińskiego i zarządu NBP

Profesor Tyrowicz pytana przez Piotra Kraśko o uchwałę przyznającą podwyżkę dla prezesa NBP i sposób w jaki się o niej dowiedziała potwierdziła pojawiający się wcześniej wątek maila od innego członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Pawła Muchy.

- W ocenie pana Pawła Muchy przyjęcie tej uchwały było z naruszeniem wewnętrznych regulaminów, pomijając już w ogóle sam sens tej uchwały, czyli zwiększenie wynagrodzeń dla pana prezesa. Tam jest ileś materiałów z NIK-u, które podważają sam sposób tryb wyznaczania wynagrodzeń członków zarządu. Nikt nie zwracał na to uwagi, no bo kto czytał grube raporty NIK-u, ale jak "wyszedł" pan prezes, to zwróciliście państwo na to uwagę - powiedziała.

Co lub kto odpowiada za inflację w Polsce wg Glapińskiego

Prof. Tyrowicz została także zapytana o komentarz do słów prezesa NBP, w których wskazuje kto, lub co, jest winny inflacji w Polsce. Stwierdziła, że "nic się w nich nie zgadza".

- Nic się nie zgadza w tych jego opowieściach. Na czym polega problem? Pan profesor chce jakoś, po raz kolejny, zwalić na kogoś winę za inflację. Wcześniej zwalał na Putina, potem na coś innego, potem robiły banery. Teraz ma taki powód, że rząd podnosi pensje pracownikom sektora publicznego, którzy nie mieli podnoszonych wynagrodzeń, kiedy inflacja przekraczała kilkanaście procent przez dwa lata pod rząd. Ja nie oceniam, czy to jest właściwa, czy nie właściwa decyzja po stronie rządu, bo to jest ich władczość. Te dwie polityki są rozdzielne, i tak dalej... Ale to jest po prostu chora narracja. My nie jesteśmy od tego, żeby szukać winy w kimś innym, tylko żeby właściwie na to reagować. Co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, że te wynagrodzenia wzrosły, bo była informacja, że one będą rosły, potem one zostały podniesione i mamy październik tego roku i pierwszy raz używamy tego argumentu. To to jest jakaś paranoja w ogóle - skwitowała członkini RPP.

Tyrowicz pytana o to, jakie są szanse na to, że w 2025 roku dojdzie do obniżki stóp procentowych wskazała na pewien problem.

- Dla pana prezesa wszystko jest "my", albo "oni". "My", to nie jest naród, a "oni" to nie jest inflacja. Próbuję teraz powiedzieć, że coś jeszcze będzie się działo wiosną przyszłego roku i nie ma to żadnego związku z polityką pieniężną - powiedziała. Prof. przyznała w studiu "FpF", że chodzi o wiosenne wybory prezydenckie, które mają się odbyć w maju.

Tyrowicz pytana, czy w jej ocenie będzie pole do obniżki stóp procentowych stwierdziła, że "to nie jest kwestia mojej własnej oceny".

- Ja nie widzę tego w żadnym z modeli NBP. To nie jest kwestia mojej własnej oceny. Materiały analityczne, które przedstawiają nam pracownicy NBP wyraźnie wskazują, że do końca horyzontu projekcji, który na dziś jest 2026, nie jesteśmy z inflacją w celu. To o jakich obniżkach (stóp procentowych - przyp. red.) ludzie chcą rozmawiać? - powiedziała. Na pytanie "to co ten prezes mówi?" Tyrowicz odpowiedziała, że "ten prezes mówi, że będą wybory wiosną przyszłego roku".

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: tvn24.pl