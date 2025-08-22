Banki zaliczają zjazd na giełdzie po zapowiedzi podwyżki podatku. "Negatywna reakcja rynku"

Po otwarciu piątkowej sesji kursy banków gwałtownie spadają w odpowiedzi na plany Ministerstwa Finansów w sprawie zmian podatkowych dla sektora bankowego. "Jesteśmy bardzo rozczarowani ogłoszoną podwyżką podatku CIT i spodziewamy się dziś negatywnej reakcji rynku" - ocenił analityk mBanku Michał Konarski.

Po otwarciu sesji kurs PKO BP traci ponad 8 proc., Aliora ponad 6 proc., mBanku ok. 5 proc., Pekao ponad 6 proc., Santandera blisko 6 proc., ING BSK ok. 4 proc., Millennium ponad 6 proc., a BOŚ blisko 2 proc.

WIG-Banki zniżkuje o 6,16 proc. W tym czasie WIG20 traci 3,28 proc.

Podwyżka CIT dla banków

W czwartek Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace legislacyjne nad projektem podwyższającym stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków oraz obniżającym podatek od niektórych instytucji finansowych. Projekt w tej sprawie został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.

Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa (od 2028 r.) stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc.. Natomiast w latach 2026-2027 stawka tego podatku wynosiłaby odpowiednio 30 proc. i 26 proc.

Resort szacuje, że podwyższenie stawki CIT dla banków zwiększy wpływy z podatku CIT w 2026 roku o ok. 6,5 mld zł, a łącznie w okresie 10 lat ma to przynieść budżetowi ponad 20 mld zł.

Ministerstwo proponuje także stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) o 10 proc. w roku 2027 i o 20 proc. (względem bieżącego roku) począwszy od roku 2028, celem pobudzenia akcji kredytowej.

Najgorsza zmiana w ostatnich latach

"Proponowane zmiany podatkowe uważamy za bardzo negatywne. Szacujemy, że średni wpływ na zysk netto polskich banków objętych naszą analizą wyniesie 16 proc. w 2026 r., 9 proc. w 2027 r. i ok. 3 proc. od 2028 r. Zmiany obniżą również stopę dywidendy za 2027 r. o ok. 1 punkt procentowy" - napisał w porannym raporcie Michał Konarski z mBanku.

Jego zdaniem jest to najgorsza zmiana dla polskiego sektora bankowego w ostatnich latach, nawet biorąc pod uwagę wprowadzenie specjalnego podatku od aktywów bankowych, czy wakacji kredytowych.

"Uważamy, że propozycja podwyższenia CIT jest gorsza niż wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych, ponieważ podwyżka podatku będzie miała charakter trwały, nawet przy znacznie niższych stawkach rynkowych" - ocenia Konarski.

Jego zdaniem podwyżka podatku CIT w latach 2026-2027 może skłonić banki do zwiększenia kosztów (np. na IT, doradztwo, wynagrodzenia) lub rezerw w celu obniżenia bazy podatkowej, co może przełożyć się na znacznie niższy zwrot z kapitału własnego, niż wynikałoby z podwyżki CIT.

"Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy bardzo rozczarowani ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów podwyżką podatku CIT i spodziewamy się dziś negatywnej reakcji rynku. Zauważamy, że polskie banki notują już akcje na poziomie zbliżonym do europejskich konkurentów, dywidendy są porównywalne, a średni potencjał wzrostu przewidujemy na poziomie zaledwie 2 proc." - napisał Konarski.

Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP