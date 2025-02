Zakupy przez internet mogą być droższe

Cło na przesyłki z krajów trzecich

- Usunięcie zwolnienia z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro oznacza, że cłem zostałyby objęte wszystkie przesyłki z towarami zakupionymi w handlu elektronicznym, które będą przesyłane z kraju trzeciego do konsumentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej - powiedziała Krok. Na przykład z Chin. Poza celem, jakim jest wspieranie konkurencyjności unijnych producentów i dostawców, propozycja Komisji Europejskiej zmierza też do uproszczenia procesu z punktu widzenia unijnego konsumenta. Chodzi o to, aby konsument, który robi zakupy w internecie, nie był obciążany dodatkowymi formalnościami bądź kosztami związanymi z samym importem. Obecnie w przypadku przesyłek o wartości do 150 euro cło nie jest pobierane, ale trzeba zapłacić VAT. - Już dziś wielu sprzedawców i wiele platform działa w taki sposób, że podatek VAT jest pobierany w momencie zakupu. Jeśli nie ma zastrzeżeń co do formalności związanych z importem, to konsument otrzymuje swoją przesyłkę i na tym cały proces się kończy - powiedziała wiceszefowa KAS. - Zgodnie z projektem nowego kodeksu kwota należnego cła powinna zostać zapłacona przez konsumenta w trakcie operacji zakupu. Za przekazanie do organów celnych tej należności odpowiedzialny będzie "uznany importer", którym będzie sprzedawca lub pośrednik czy też w tym modelu platforma - dodała.