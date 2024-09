Utrudnienia dla klientów dużych banków. "Wszystkie ważne transakcje wykonaj wcześniej"

PKO BP, Bank Pekao, Santander, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Velobank i Nest Bank - klienci tych banków muszą przygotować się na utrudnienia z powodu prac serwisowych w najbliższych dniach. W niektórych przypadkach mogą pojawić się problemy z płatnościami czy w dostępie do serwisu internetowego.

PKO BP

Jak podano w komunikacie, w niedzielę 22 września 2024 roku w godzinach od 00:00 do 12:00 nie będzie można korzystać:

Jak podano, "wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych". "W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Jeśli możesz, prosimy wszystkie ważne transakcje wykonaj wcześniej. Za utrudnienia przepraszamy" - poinformował bank.

Bank Pekao

- nie będzie można zalogować się do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay oraz platformy eTrader Pekao, - nie będzie można skorzystać z Blika w aplikacji PeoPay, - nie będzie można zlecić przelewu z karty kredytowej, - nie będzie można zrealizować transakcji internetowej z użyciem kodu 3-D Secure, - klienci mogą napotkać trudności w korzystaniu z karty debetowej, bankomatów i terminali płatniczych naszego banku, - aplikacja PeoPay KIDS także będzie niedostępna.

Santander Bank Polska

Od piątku 20 września do soboty 21 września, od godziny 23:00 do 8:00 nie będą działać: bankowość internetowa, przelewy natychmiastowe (Express Elixir, BlueCash), płatności w sklepach internetowych (Przelew24), Blik oraz Kantor Santander.

ING Bank Śląski

"Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line. Przepraszamy za utrudnienia" - dodano.

mBank

"22 września br. Blik przeprowadzi prace rozwojowe swoich systemów. Z tego powodu od godziny 00:00 do 12:00 nie zrealizujesz przelewu na telefon Blik" - poinformowano w komunikacie mBanku.

BNP Paribas

"Informujemy, że 21.09.2024 od godziny 00:00 do godziny 06:00 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" - czytamy w komunikacie BNP Paribas.