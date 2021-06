Wiceminister finansów delegowany do europejskiego banku. "Będę dbał o interesy Polski"

- Nie, absolutnie nie odchodzę z Ministerstwa Finansów, chciałbym to zdementować. Moje członkostwo w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego można porównać z funkcją w Komitecie Stałym Rady Ministrów czy w Radzie Dialogu Społecznego. To się wiąże z moim stanowiskiem w Ministerstwie Finansów, zostałem tam delegowany jako przedstawiciel ministerstwa – powiedział PAP wiceminister finansów Piotr Patkowski.

"Nie jest to praca na pełen etat"

- To jest ok. 10 posiedzeń rocznie, a więc nie jest to praca na pełen etat. To jest zadanie uzupełniające moją funkcję ministerialną – powiedział Piotr Patkowski.