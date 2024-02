Były wiceprezes wraca do spółki w nowej roli. Jest decyzja

Kim jest Piotr Kołodziej?

Piotr Kołodziej to były wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia S.A. ds. strategii i rozwoju. Tę funkcję pełnił od października do grudnia 2015 roku. Od stycznia do kwietnia 2016 roku był doradcą zarządu tej spółki, a od maja 2016 roku do lutego 2017 roku pełnił obowiązki dyrektora wykonawczego ds. zarządzania majątkiem. Z kolei w latach 2012-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Dystrybucja S.A.