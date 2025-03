Rekord w eksporcie technologii. "Najwyższy poziom w historii"

Rośnie rola polskiego uzbrojenia

Fundusz w swoim raporcie przedstawił też dane o wydatkach, jakie w Polsce przeznaczane są na badania i rozwój, jednak pochodzą one z 2023 r. Wydatki na ten cel sięgnęły wówczas 11,7 mld euro, co - jak podał PFR - stanowi wzrost o 22,6 proc. w stosunku do roku 2022 oraz o 926 proc. w stosunku do kwoty, jaką w naszym kraju na badania i rozwój wydawano w 2004 roku, kiedy Polska dołączyła do UE.