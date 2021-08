Zostali oszukani "na pracownika banku". Stracili kilkaset tysięcy złotych

Sanocka policja prowadzi kilka postępowań związanych z oszustwem "na pracownika banku". Pokrzywdzeni utracili kilkaset tysięcy złotych. Podczas rozmowy telefonicznej przestępcy podają się za pracowników banków. Policjanci apelują, by nikomu nie udostępniać informacji o swoim koncie bankowym.

Oszustwo "na pracownika banku" - schemat

Jak podkreśliła policja, po zainstalowaniu aplikacji, przestępcy mają dostęp do kodów sms przesyłanych z banku w celu weryfikacji operacji bankowych.

"Następnie rozmówca jest proszony o zalogowanie się do aplikacji bankowej. W trakcie rozmowy jesteśmy zapewniani, że jeżeli postąpimy zgodnie ze wskazówkami, to uda się wszystko wycofać. Fałszywy pracownik banku proponuje, aby pieniądze z pożyczek, przelać na podany przez niego numer konta, na którym będą one +bezpieczne+" – zaznaczono w policyjnej notatce.