Ostrzeżenie przed przedłużaczem. Ryzyko pożaru

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wezwał przedsiębiorcę DAWIKA KRAFT S.A. do wycofania z obrotu przedłużacza oraz do powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobu z wymaganiami. Okazuje się posiada on poważną wadę konstrukcyjną.

"Efektem może być przegrzanie zasilacza i wystąpienie pożaru oraz z uwagi na to, że wtyczkę urządzenia o klasie ochronności I można włożyć do gniazdka przedłużacza przeznaczonego dla urządzeń o klasie ochronności II, możliwy jest wtedy dostęp do części czynnych pod napięciem, przez co wyrób stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym użytkownika" - informuje UOKiK.