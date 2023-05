"Wprowadzenie swoich danych grozi utratą pieniędzy". Ostrzeżenie przed oszustami

czytaj dalej

Wykup lokalu z programu Mieszkanie plus ma się odbywać na zasadach Bezpiecznego Kredytu 2 procent albo "dojścia do własności" z dopłatą państwa. Takie informacje przekazał w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Z rządowych szacunków wynika, że oferta zostanie skierowana do około 2800 najemców mieszkań od PFR Nieruchomości.