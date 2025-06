Nowy pomysł Hołowni. "Wysoce nietrafiony"

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, wzywa do wprowadzenia dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków banków. Prezes Związku Banków Polskich uznał ten pomysł "za wysoce nietrafiony".

Zysk banków w 2024 roku wyniósł 42 mld zł, co oznaczało wzrost o 51,9 procent w stosunku do danych za rok 2023.

Pomysł "uważamy za wysoce nietrafiony"

Do wypowiedzi Hołowni odniósł się prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek w komentarzu nadesłanym PAP. - Pomysł dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków od banków uważamy za wysoce nietrafiony – poinformował szef ZBP.

- Można oczywiście nałożyć kolejne podatki, ale z czego będziemy tak naprawdę finansować gospodarkę, jeśli nie będziemy mieć kapitałów. Gospodarka bez banków nie może funkcjonować. Banki są krwioobiegiem gospodarki. Spadają stopy procentowe, kredyty stają się tańsze, mamy coraz większe zapotrzebowanie ze strony osób fizycznych na kredyty hipoteczne i przedsiębiorstw na kredyty inwestycyjne. Dajcie nam państwo finansować gospodarkę. Czas skończyć z tymi populistycznymi hasłami, polegającymi na traktowaniu banków jako chłopców do bicia – podkreślił Białek.

Szef ZBP zwrócił uwagę, że banki są największym płatnikiem podatków do budżetu państwa - w ub.r. wpłaciły do budżetu 13,5 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli co czwartą złotówkę.