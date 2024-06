Podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceszefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przypomniała, że "jest jeszcze jedna zmiana, która będzie obowiązywać od 1 lipca tego roku". - To jest obowiązek przytwierdzania zakrętek do butelek - powiedziała.

Nakrętki "są bardzo cennym surowcem"

Sowińska wyjaśniła, że "jest to dobre rozwiązanie, dlatego że (...) te nakrętki bardzo często trafiają do wód, do oceanów, są jednym z najczęściej znajdywanym odpadów na plażach". Dodała, że nakrętki nieprzytwierdzone do butelek to również realny problem w przetwarzaniu odpadów.