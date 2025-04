Nowe propozycje deregulacji. "Warunki kredytowe byłyby bardziej przejrzyste"

21 nowych propozycji deregulacji przedstawiła Inicjatywa SprawdzaMY. Zaproponowała między innymi wprowadzenie jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego czy wideorozmów z dyspozytorem medycznym 999.

Dziewiąta tura zgłoszonych rozwiązań obejmuje 21 propozycji. Wśród najważniejszych zaproponowanych rozwiązań znalazł się m.in wprowadzenie wideorozmów z dyspozytorem medycznym 999 dla szybszej i skuteczniejszej pomocy. W ocenie inicjatorów dzięki takiemu rozwiązaniu dyspozytor będzie mógł wizualnie ocenić stan pacjenta i miejsce zdarzenia, co zwiększy trafność decyzji o wysłaniu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Nowe propozycje deregulacji

Zaproponowano również jednolity wzorzec umowy kredytu hipotecznego na rynku – mógłby on zostać załączony do ustawy o kredycie hipotecznym. "Takie rozwiązanie mogłoby znacząco wpłynąć na obniżenie ryzyka prawnego i kosztów kredytów hipotecznych dla Konsumentów. Dzięki jednolitej umowie kredytowej warunki kredytowe byłyby bardziej przejrzyste i spójne, co pozwoliłoby na większą pewność w zakresie obowiązków stron umowy" - twierdzi SprawdzaMY.

Kolejna propozycja to rozszerzenie uprawnień notariuszy o możliwość bezpośredniego dokonywania wpisów do KRS. Inicjatorzy ocenili, że obecny system, w którym zarządy spółek składają wnioski, a następnie referendarze sądowi dokonują wpisów, jest czasochłonny i wprowadza niepotrzebne opóźnienia.

Inicjatywa SprawdzaMY zaproponowała też ułatwienia dla akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej (PSA). Propozycja zakłada zniesienie obowiązku odprowadzania składek ZUS od akcji obejmowanych za pracę w prostej spółce akcyjnej (P.S.A.). "Obecne regulacje powodują nieuzasadnione obciążenie – w przeciwieństwie do akcji objętych za wkład pieniężny lub rzeczowy, te przyznane za pracę podlegają składkom społecznym i zdrowotnym. Powoduje to faktyczne podwójne opodatkowanie i zniechęca do korzystania z tego rozwiązania" - ocenili inicjatorzy.

⁠⁠Kolejnym postulowanym rozwiązaniem jest usunięcie braku spójności prawa polskiego z prawem UE - chodzi o dostosowanie przepisów o terminalach płatniczych do standardów UE oraz dostosowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych do unijnego Rozporządzenia FRP, "co usunie sprzeczności prawne i umożliwi tworzenie funduszy rynku pieniężnego w Polsce".

Inicjatorzy chcą też przyspieszyć kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wprowadzając limity czasowe na przeprowadzenie kontroli przez WIOŚ oraz umożliwić rozruch nowych instalacji przed uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego.

Postulowane też jest uproszczenie zasad tworzenia wspólnych kierunków studiów przez polskie uczelnie, aby mogły łatwiej łączyć swoje zasoby i oferować nowoczesne, interdyscyplinarne programy kształcenia.

Tekstylia, obronność, powietrze

Inicjatywa chce też wyłączyć tekstylia i obuwie z systemu monitorowania przewozu SENT. "Wyłączenie tych produktów z obowiązku zgłaszania pozwoli skupić się na rzeczywistych zagrożeniach, zmniejszając obciążenia administracyjne" - oceniła inicjatywa.

Inicjatorzy zaproponowali też zwiększenie sprzętu i szkoleń w zakresie obronności. Wskazali m.in na zapewnienie możliwości najmu strzelnic i tzw. rzutni granatem, zwiększenie liczby szkoleń na strzelnicach czy możliwość zakupu kamizelek kuloodpornych oraz hełmów na użytek własny dla ochrony osobistej dla osób fizycznych oraz przez przedsiębiorców na potrzeby ochrony pracowników.

Zaproponowano też pakiet uproszczeń w programie Czyste Powietrze - m.in sprawiedliwe wsparcie dla osób w ubóstwie energetycznym, ochronę najsłabszych "przed nieuczciwymi praktykami w programie" czy uproszczenie dokumentacji w programie.

W marcu program Czyste Powietrze powrócił w nowej odsłonie. Wprowadzono m.in to, że dotację można otrzymać tylko na jeden budynek. Tak jak w starej wersji programu, tak i w nowej w zależności od dochodu beneficjentom będzie przysługiwała niższa bądź wyższa dotacja. W nowym "Czystym Powietrzu" podniesiono progi dochodowe przy podwyższonym i najwyższym wsparciu.

Inicjatywa SprawdzaMY przypomniała, że zespoły pracujące w ramach inicjatywy przygotowały i opublikowały dotychczas 249 rozwiązań deregulacyjnych z różnych obszarów.

Autorka/Autor:pkarp/kris

Źródło: PAP