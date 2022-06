NBP wpłacił rekordową kwotę do budżetu państwa

"Narodowy Bank Polski 15 czerwca 2022 r. dokonał wpłaty 10 425 792,8 tys. zł do budżetu państwa. To 95 proc. zysku wypracowanego przez NBP w 2021 roku" - napisano w komunikacie. Dodano, że jest to "rekordowa wpłata zysku NBP do budżetu państwa".