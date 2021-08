Partie napojów wycofywane ze sklepów przez niebezpieczną substancję. Sanepid ostrzega konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofywaniu ze sklepów partii niektórych napojów roślinnych marki BJORG. Powodem jest zastosowaniem do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu. Jak podał GIS, substancja jest szkodliwa dla zdrowia. Sanepid apeluje do konsumentów, by nie spożywali określonych partii produktu.