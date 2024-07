Zastrzeganie i cofanie zastrzeżenia numeru PESEL. Jak to działa

Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć w każdej chwili. Jednak, aby ponownie go zastrzec – trzeba czasem poczekać od 30 minut do 12 godzin. To jednak intencjonalne działanie, mające uchronić nas dodatkowo przed oszustwami przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.

Chodzi o usługę zastrzeżenia numeru PESEL, którą przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Numer PESEL jest jedną z najważniejszych danych osobowych. Dlatego, gdy mamy zastrzeżony numer PESEL, zabezpieczamy się przed tym, że ktoś bezprawnie go wykorzysta. Warto zatem, aby nasz PESEL był stale zastrzeżony i cofać zastrzeżenie tylko wtedy, gdy chce się załatwić za jego pomocą jakąś sprawę. Wówczas nikt nie wykorzysta naszego numeru PESEL, nawet gdy go zna.

Dlaczego przerwy są ważne?

Na jaki czas można zastrzec PESEL?

- bezterminowo cofnąć zastrzeżenie – oznacza, że nasz PESEL przestanie być chroniony aż do czasu, gdy ponownie go zastrzeżemy,

- czasowo cofnąć zastrzeżenie – w tej opcji aplikacja poprosi nas o to, by wyznaczyć dzień i godzinę, kiedy to PESEL ma zostać automatycznie zastrzeżony. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o tym, by ponownie włączyć ochronę. Jeśli bezterminowo cofnie się zastrzeżenie numeru PESEL, na zmianę statusu zastrzeżenia trzeba będzie poczekać. Wyjaśnimy, dlaczego na podstawie prostej historii.