"Musimy mieć pewność, że ludzie są właściwie traktowani przez ubezpieczycieli"

Jak dodał, do grudnia 2024 r. ubezpieczyciele wypłacili ok. 800 mln zł odszkodowań za straty wywołane przez powódź, więc - w jego ocenie - "wydaje się, że pracują sprawnie". Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi przypomniał, że jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony przez zakład ubezpieczeń, powinien zgłosić się do Rzecznika Finansowego.

Urząd sprawdzi, jak zachowywali się ubezpieczyciele

- Zaczynamy od największych towarzystw ubezpieczeniowych, ale to nie jest katalog zamknięty - przekazał Chróstny. Jak wyjaśnił prezes UOKiK, urząd ma sprawdzić w toku postępowania, czy w ramach oferowania polis i likwidacji szkód mogło dochodzić do wprowadzenia konsumentów w błąd i naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, w tym wprowadzenia do umów, regulaminów czy ogólnych warunków ubezpieczenia - klauzul abuzywnych. - Spotkałem się z siedmioma największymi ubezpieczycielami. Prezesi zobowiązali się do tego, że dokonają szybkiego i wnikliwego przeglądu procedur oraz zweryfikują likwidacje, gdzie była najmniejsza wartość świadczenia w stosunku do sumy ubezpieczeniowej - przekazał Chróstny.