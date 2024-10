Minister: prezes Totalizatora Sportowego odwołany

Będą konkursy na stanowiska dyrektorów

Do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego rada powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Mariuszowi Błaszkiewiczowi, członkowi zarządu do spraw finansów i inwestycji.

Posiedzenie rady i przerwa do czwartku

We wtorek odbyło się posiedzenie rady nadzorczej Totalizatora. "Celem szczegółowego zapoznania się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki materiałami Rada Nadzorcza ogłosiła przerwę do 10 października, jednocześnie zaleciła Zarządowi Spółki przygotowanie szczegółowych założeń konkursowych na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych Totalizatora Sportowego. Dalsze działania zostaną podjęte po wznowieniu posiedzenia Rady Nadzorczej" - napisano w komunikacie.

Rada została zwołana w trybie pilnym 2 października. Jak wtedy podano, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zarząd Totalizatora Sportowego dotyczących tych decyzji kadrowych rada wezwała do przedstawienia do 8 października szczegółowych wyjaśnień w zakresie trybu, kryteriów i innych okoliczności powołania osób na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych Totalizatora Sportowego. Rada wezwała wtedy zarząd spółki również do przedstawienia wniosków z przeprowadzonego audytu kompetencyjnego kadry kierowniczej spółki i do opracowania nowej, transparentnej polityki kadrowej.