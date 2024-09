"Przepisy okazały się zbyt liberalne". Wiceminister zapowiada zmiany

Kołodziejczak poinformował, że projekt nowelizacji ma trafić do konsultacji w ciągu dwóch dni. Uczynił to podczas konferencji na temat kampanii informacyjno-edukacyjnej "Nie marnuj żywności – żywność to wartość".

Marnowanie żywności. Ma być projekt

- Dotychczas obowiązujące przepisy okazały się zbyt liberalne. Do tej pory to sieci handlowe zobowiązane były do podpisywania umów dotyczących przekazywania żywności do banków żywności. Teraz (po wejściu nowelizacji w życie - red.) każdy pojedynczy sklep o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych będzie musiał mieć podpisaną umowę z organizacją, która będzie tę żywność odbierała - wskazał Kołodziejczak.