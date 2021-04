Państwowa spółka nie zgadza się na prywatnego inwestora na lotnisku w Modlinie

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ma 27,86 proc. udziałów w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Pozostali udziałowcy to: województwo mazowieckie (36,17 proc.), Agencja Mienia Wojskowego (31,56 proc.) oraz samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego (4,41 proc.).

"PB" podał, że "francuski Egis, który zaproponował odkupienie do 25 proc. udziałów w Porcie Lotniczym Modlin od PPL, dostał czarną polewkę". Gazeta przypomina, że propozycję Francuzów zaprezentował na konferencji prasowej w marcu marszałek województwa mazowieckiego.

"PPL nie wyraża zainteresowania propozycją"

"Zgodnie ze strategią PPL nie są planowane żadne dezinwestycje w spółkach zależnych zarządzających polskimi portami lotniczymi. Dotyczy to także Modlina. Zatem PPL nie wyraża zainteresowania propozycją Egis nabycia udziałów należących do przedsiębiorstwa. […] Podniesioną w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników propozycję odbycia spotkania wspólników z kierownictwem Egis uznać należy za bezprzedmiotową" - napisał do zarządu Modlina Stanisław Wojtera, prezes PPL.