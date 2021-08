Loteria szczepionkowa. Wyniki pierwszego losowania miesięcznego

W środę odbyło się pierwsze losowanie miesięczne w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do dwójki szczęśliwców trafią samochody. Na stronie loterii zamieszczono wyniki losowania.

W środowym losowaniu miesięcznym wzięły udział osoby w pełni zaszczepione, które wyraziły zgodę na udział w loterii w okresie od 1 lipca do 31 lipca.

Loteria szczepionkowa - nagrody

Do wygrania były dwa samochody Toyota Corolla o wartości brutto 101 900 zł brutto. W środę wylosowano dwie osoby, do których mają trafić aut. Ponadto do dwójki laureatów trafią nagrody pieniężne w wysokości 100 tys. zł każda.