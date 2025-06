Airbus wygrał przetarg na samoloty do obsługi połączeń regionalnych przewoźnika - przekazał LOT. Umowę w tej sprawie ogłosili przedstawiciele obu firm w poniedziałek w Paryżu. Dostawy nowych samolotów ruszą w 2027 roku.

Jak poinformował LOT, pierwsze samoloty dołączą do floty przewoźnika w 2027 r., a docelowo flota do obsługi połączeń regionalnych, po wycofaniu starszej generacji maszyn, będzie składać się wyłącznie z samolotów typu Airbus A220-100 i -300. Pozwoli to na uproszczenie planowania rejsów i zapewni wysoką sprawność operacyjną - podkreślił przewoźnik.