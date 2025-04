Kursy akcji wystrzeliły po zapowiedzi Donalda Tuska

W środę po godz. 10 kurs akcji Rafako rósł o 6,71 proc., do 1,81 zł, przy obrotach rzędu 17,91 mln zł, a kurs spółki Rafamet zyskiwał blisko 20,8 proc., rosnąc do 61 zł.

Zapowiedź premiera Donalda Tuska

- Podjąłem decyzję, aby przekazać ponad 700 mln zł do Agencji Rozwoju Przemysłu. Te pieniądze posłużą pomocy (...), między innymi dwóm firmom raciborskim. Oczywiście Rafako i chodzi tam o nowe uruchomienie produkcji. Będziemy definiować co jest możliwe. (...) Natomiast środki, aby to stało się faktem, zapewnimy poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu - powiedział we wtorek szef rządu. Dodał, że drugą firmą, która otrzyma wsparcie jest Rafamet, a środki pomocowe powinny umożliwić jej nie tylko przetrwanie, ale i rozwój.