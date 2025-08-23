Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by aplikacja mObywatel umożliwiała wyszukiwanie danych z Krajowego Rejestru Sądowego i ksiąg wieczystych po numerze PESEL. To oznacza, że użytkownicy będą mogli łatwiej sprawdzać informacje o firmach czy nieruchomościach.

Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, za który odpowiada wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, został wpisany do wykazu prac rządowych w ten piątek.

mObywatel. Będzie można wyszukiwać księgi wieczyste

Projektowane zmiany przewidują możliwość samodzielnego pobrania dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych poprzez umożliwienie pobierania z systemu teleinformatycznego CI KW odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych w postaci dokumentów elektronicznych oraz nadania tym dokumentom mocy dokumentów wydanych przez sąd.

Kolejne zmiany dotyczą szerszego wykorzystania aplikacji mObywatel. Chodzi o możliwość bezpłatnego wyszukiwania w tej aplikacji ksiąg wieczystych po numerze PESEL oraz danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru, co ma ułatwić i usprawnić przeglądanie tych baz danych.

Projekt ma umożliwić pozyskanie danych z KRS dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - m.in. w zakresie zarejestrowania w systemie teleinformatycznym sprawy albo dokonania wpisu w pozycji Rejestru, jeśli dotyczą one danych podmiotów, z którymi dany użytkownik aplikacji jest powiązany przez PESEL.

"Dokumenty udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych do samodzielnego wydruku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych" - wskazano w wykazie prac legislacyjnych.

Jak dodano, rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z lipca 2023 r. w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane.

Część pakietu deregulacyjnego

Projektowane przepisy, które są częścią rozwiązań deregulacyjnych, mają wejść w życie 31 marca 2026 r. Termin wynika m.in. z założeń przedsięwzięcia "Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych - eKRS i EKW" będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał tego roku.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP