Maseczki, ogródki restauracyjne, transport. Od soboty duże zmiany w obostrzeniach

Zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką na świeżym powietrzu, otwarte ogródki w restauracjach i nowe regulacje dotyczące limitu osób korzystających z transportu publicznego - to najważniejsze zmiany w obostrzeniach, które zaczynają obowiązywać w sobotę.

Obostrzenia - co się zmienia 15 maja?

- Wychodząc na dwór, nie musimy już zakrywać ust i nosa. Maseczkę jednak zawsze powinniśmy mieć ze sobą, ponieważ niewykluczone jest to, że będziemy odwiedzać miejsca zamknięte, na przykład różnego rodzaj sklepy - tłumaczył w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zaznaczył równocześnie, że nadal musimy zachować bezpieczną odległość do innych osób - co najmniej 1,5 m - z którymi nie mieszkamy.

Rzecznik resortu zdrowia przypomniał, że przepisy w takim kształcie mają obowiązywać na razie do 5 czerwca, a to czy zostaną przedłużone, zależy w głównej mierze od nas samych.

Od 15 maja mogą być otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym. Warunkiem otwarcia jest dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).