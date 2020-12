Od dziś nowe obostrzenia. Oto, co trzeba wiedzieć

Ograniczenia w handlu

Zgodnie z nowymi przepisami od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 metrów kwadratowych obowiązuje zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą jednak mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Od 28 grudnia do dnia 17 stycznia w galeriach handlowych zakazane jest ponadto prowadzenie sal zabaw.

Dezynfekcja rąk lub rękawiczki

Galerie handlowe, sklepy i zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto, galerie i sklepy mają obowiązek dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego, stanowiska obsługi lub dystrybutora na stacji paliw.

Z kolei zakłady pracy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.

Godziny dla seniorów

Utrzymane zostały także godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 sklepy spożywcze, drogerie oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Stoki narciarskie

Zgodnie z rozporządzeniem do 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i organizowania współzawodnictwa bez udziału publiczności.

Baseny i siłownie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Hotele

Jeszcze mocniej zostaje ograniczona działalność hoteli. Wraz z nowym rozporządzeniem znika bowiem szeroki zapis dopuszczający pobyt w hotelach osób w czasie podróży służbowej. Zamiast tego wskazano osoby wykonujące konkretne zawody, które będą mogły skorzystać z wyjątku. Są to m.in. kierowcy wykonujący transport drogowy, członkowie załogi samolotu i obsady pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.

Zgodnie z rozporządzeniem takie osoby będą musiały potwierdzić, że przebywając w hotelu, są tymi osobami, za które się podają i korzystają z noclegu służbowo. W przypadku np. osób wykonujących zawód medyczny - będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku wykonywania zadań służbowych - legitymacja służbowa.

Restauracje

Z rozporządzenia wynika ponadto, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty - tak jak to jest obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos oraz na dowóz.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Spotkania tylko do pięciu osób

Przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Co ważne, do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.