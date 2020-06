Dodatek solidarnościowy i wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Jest podpis prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 złotych miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące. Ze świadczenia będą mogły skorzystać osoby zwolnione z pracy po 15 marca 2020 roku. By otrzymać środki będzie trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek solidarnościowy

"Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego" - czytamy. Ten termin będzie mógł zostać wydłużony. Rada Ministrów będzie mogła, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ustawie, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy będzie trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Wniosek będzie składany w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez ZUS.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Ustawa podpisana przez prezydenta zakłada także podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 1 września br.