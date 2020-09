"Nasza gospodarka będzie bardzo szybko wychodzić z kryzysu"

"Ogromna szansa"

Kościński przypomniał, że w tym roku - według szacunków resortu finansów - PKB Polski spadnie o 4,6 proc. - To konserwatywne założenie, podobnie jak przyszłoroczne prognoza około 4 proc. wzrostu PKB w Polsce - powiedział Kościński.

W tym kontekście minister wymienił łańcuchy dostaw towarów. - Pandemia pokazała, że dziś nie jest najważniejsza cena, ale pewność, że towar dotrze do odbiorcy - powiedział. Kościński ocenił, że nastąpi "przetasowanie dostawców" i rynek zacznie ich szukać lokalnie. - To dla Polski ogromna szansa, by wejść i złamać te obecne ciągi dostawców - powiedział.