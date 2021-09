Komisja Europejska kieruje do TSUE sprawę przeciwko Polsce

Sprawę przeciwko Polsce w związku z "podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji" - Urzędu Komunikacji Elektronicznej - skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Komisja Europejska. Chodzi o odwołanie prezesa urzędu przed upływem kadencji.

KE kieruje wniosek do TSUE przeciwko Polsce. Zarzuty Komisji

"Na podstawie tych samych przepisów zmieniających polski rząd przedwcześnie odwołał – ze skutkiem od maja 2020 roku – prezesa polskiego organu regulacyjnego, którego kadencja powinna była trwać do września 2021 roku. Zgodnie z przepisami UE warunki, które mogą prowadzić do wcześniejszego odwołania prezesa krajowego organu regulacyjnego, muszą zostać określone przed rozpoczęciem kadencji. Jest to ważne zabezpieczenie gwarantujące niezależność krajowego organu regulacyjnego od nacisków politycznych" - poinformowała KE.