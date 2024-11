KNF o zapowiedzi Cinkciarza: to może wprowadzać w błąd

KNF o Cinkciarzu

Komunikat KNF to reakcja na wtorkową zapowiedź firmy Cinkciarz.pl, w której poinformowała ona, że przekształci się w spółkę akcyjną, a niezbędne do tego dokumenty "są w trakcie przygotowywania". Cinkciarz.pl zapowiedział też, że złoży wniosek o licencję bankową na terenie UE, co - jak wskazano - umożliwi mu wprowadzenie pełnej gamy usług bankowych. Firma zapewniła też, że po uzyskaniu licencji bankowej, wszystkie środki jej klientów będą objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, "co zagwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa".