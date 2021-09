Kaucje za butelki, nowy obowiązek dla sklepów. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Kaucja za butelki

System kaucyjny ma objąć butelki na napoje PET do 3 litrów pojemności oraz ze szkła - do 1,5 litra.

W wyniku wejścia w życie planowanej ustawy, producenci napojów w butelkach objętych systemem będą zobowiązani do sfinansowania co najmniej selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania, oraz kosztów sprawozdawczości.