Kary dla podatników w górę

"Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia, gdy kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. jest to 14 tys. zł (5 x 2800 zł), o 1000 zł więcej niż w poprzednim roku" - podaje "Rz".

"Podatnik, który popełni wykroczenie, może otrzymać od skarbówki mandat w wysokości od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 280 zł do 5600 zł. Grozi mu też grzywna od 280 zł do 56 000 zł (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia), którą sąd może wymierzyć wyrokiem" - wylicza gazeta.