Kancelaria premiera zabrała głos w sprawie stanu zatrudnienia

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała komunikat w sprawie stanu zatrudnienia w urzędzie. Według przekazanych informacji liczba osób pracujących w kancelarii premiera zmniejszyła się od 15 października 2023 roku z 993 do 825 osób.

W ostatnich dniach media, m.in. gazeta "Fakt", informowały, że "kancelaria premiera Donalda Tuska puchnie w oczach". "Okazuje się, że w ciągu pół roku – od 13 grudnia do 10 czerwca – pracę w KPRM znalazło 95 pracowników m.in. w Biurze Prezesa Rady Ministrów, Departamencie do Spraw Równego Traktowania czy Departamencie Polityki Senioralnej" - czytamy w publikacji "Faktu".

KPRM zabiera głos

"Stan zatrudnienia w KPRM na dzień 15 października 2023 r. (data wyborów do parlamentu - red.) wynosił 993 osoby, natomiast stan zatrudnienia na 5 sierpnia 2024 r. wynosi 825 osób. Łącznie w tym czasie z KPRM rozstało się 290 osób (co daje 30 proc.), a w tym czasie zatrudnione zostały 122 osoby" - przekazano we wtorkowym komunikacie.