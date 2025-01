Oto polski hit eksportowy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty (POLBOAT) poinformowały, że potencjał polskiego przemysłu jachtowego to 1000 firm, ponad 50 tys. miejsc pracy oraz produkcja szacowana na 25 tys. Organizacje wskazały, że 95 proc. polskiej produkcji trafia do zagranicznych odbiorców.

Europejski lider, drugie miejsce na świecie

Jeden z najbardziej rozwijających się przemysłów w Polsce

Jachty - badania, akcesoria, współpraca

Przygotowania do niemieckich targów

Michał Bąk poinformował, że na targach BOOT Dusseldorf od 18 do 26 stycznia br. będzie można zobaczyć m.in. luksusowe jachty motorowe Galeon oraz łodzie motorowe Parker Poland, czyli produkty z polskich stoczni, które zdobyły kilka lat temu nagrody European Powerboat of the Year, traktowane jak Oscary w branży jachtowej. Prezentowane będą też jednostki żaglowe i motorowe ze stoczni Northman, która była nominowana do tej nagrody w ubiegłym roku, a także katamaran Dracan 42, nominowany w tym roku. Podczas targów w Duesseldorfie Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje Polskie Stoisko Narodowe, w ramach Sektorowego Programu Promocji dla sektora statków specjalistycznych, jachtów i łodzi na rynkach perspektywicznych. Prowadzony przez PAIH program - jak podano - jest częścią projektu "Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB", prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 -2027". Celem projektu "Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB" jest wykorzystanie i zwiększenie potencjału rozwojowego polskich MŚP oraz wzrost wolumenu eksportu poprzez ich udział w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych. Sektorowe programy promocji mają wesprzeć rozpoznawalność tych sektorów na rynkach zagranicznych dzięki promowaniu Marki Polskiej Gospodarki pod hasłem "Poland. Business Forward".