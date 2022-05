Inwazja na Ukrainę a polskie szparagi. "Teraz zaczynają się problemy"

Rosyjska inwazja polskie szparagi

- Póki szparagów było mało, jeszcze sobie radziliśmy. Teraz zaczynają się problemy - brakuje ludzi do zbioru. Duże plantacje opierają się na pracownikach sezonowych z zagranicy, w poprzednich latach były to przeważnie osoby z Ukrainy. W tym roku nie ma ich tyle, co zwykle - mężczyźni wrócili do kraju, na wojnę - powiedział Jakobsze.