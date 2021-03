Jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy na horyzoncie. Prezydent złożył gratulacje

InPost chce przejąć Mondial Relay

InPost o planowanym przejęciu poinformował w ostatni piątek. Zaznaczono, że transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. InPost zamierza kupić 100 procent udziałów we francuskiej firmie. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku.

"Planowana akwizycja Mondial Relay we Francji to realizacja strategii zapowiedzianej podczas IPO na Euronext Amsterdam i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy w historii. Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem rozwoju InPost, a Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie" - podkreślił, cytowany w komunikacie, Rafał Brzoska, prezes InPost.

"We Francji jest drugą co do wielkości siecią, obejmującą 11 tys. punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek – co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. Mondial Relay obsługuje wiele największych platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych" - czytamy w komunikacie.