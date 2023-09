Ekonomiści ostrzegają przed kolejną obniżką. "To będzie spadek wiarygodności polskiej gospodarki"

Inflacja w Polsce we wrześniu 2023 roku powinna być jednocyfrowa - uważają goście "Faktów po Faktach" w TVN24. Profesor Witold Orłowski z Uczelni Vistula zwrócił uwagę na utrzymywanie niskich cen paliw przez Orlen. - Mamy dwa źródła, które powinny dawać wzrost cen paliwa na stacjach benzynowych, a my mamy obniżki, więc mamy absolutnie decyzję polityczną - komentowała dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekonomiści przestrzegali także przed konsekwencjami ewentualnej kolejnej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

RPP podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadła z 6,75 proc. do 6,00 proc. Decyzja RPP zaskoczyła ekonomistów największych banków w Polsce. Większość z nich spodziewała się wprawdzie obniżki stóp procentowych we wrześniu, jednak w mniejszej skali - o 25 punktów bazowych. To pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku.