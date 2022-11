Droższe i skromniejsze święta. Cięcia obejmą prezenty i wyjazdy

W tym roku Polacy wydadzą o około 30 procent więcej na święta - pisze w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolita". Nie oznacza to jednak, że Boże Narodzenie będzie takie samo jak przed rokiem. Polacy ograniczą się do najtańszych produktów, ograniczą też wydatki na prezenty i wyjazdy.

Choć z powodu inflacji na święta wydamy więcej, to jednak kupimy mniej - wskazuje dziennik. Cytuje dane Barometru Providenta, z których wynika, że będzie to średnio 1259 zł, ponad 30 proc. więcej niż przed rokiem. "Niemal połowa Polaków kupi wszystko to, czego potrzebuje, jednak będzie musiała ograniczyć się do najtańszych produktów" - zaznacza gazeta.