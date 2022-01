Inflacja w 2022 roku. Prognozy ministerstwa do lamusa, premier podał nowe

Budżet na 2022 rok zakłada, że średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 procent. Premier Mateusz Morawiecki przyznał jednak we wtorek, że będzie to poziom dużo wyższy. - Średniorocznie mogą przekroczyć 6 procent, może nawet będą oscylowały wokół 7 procent, może nawet więcej - stwierdził szef rządu.

Szef rządu na wtorkowej konferencji prasowej był pytany o ewentualną nowelizację ustawy budżetowej na 2022 rok w związku z rosnącą inflacją. Ministerstwo Finansów założyło w ustawie budżetowej na 2022 rok, że produkt krajowy brutto (PKB) Polski w tym roku urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Tymczasem w piątek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że według wstępnych danych ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 roku wzrosły o 8,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

Inflacja w Polsce - Mateusz Morawiecki o prognozach

- Budżet był tworzony, kiedy świat nie myślał za bardzo o inflacji. Kilka miesięcy temu to nie był temat numer jeden, to nawet nie był to temat numer dwa - odpowiedział szef rządu. Morawiecki stwierdził, że to dlatego takie a nie inne wskaźniki, w tym dotyczące inflacji, zostały przyjęte w tegorocznym budżecie. Ostateczne dane dotyczące inflacji w grudniu 2021 roku poznamy w najbliższy piątek, 14 stycznia. Z kolei wstępne dane dotyczące inflacji w styczniu br. poznamy - jak wynika z informacji na stronie GUS - 15 lutego.

Jednocześnie premier zwrócił uwagę, że "dzisiaj ustawa budżetowa jeszcze nie do końca została zaakceptowana w całym cyklu legislacyjnym". - Nie została nawet podpisana przez prezydenta, więc trudno mówić o nowelizacji czegoś, co nie zostało przyjęte - zauważył.

Sejm w połowie grudnia ubiegłego roku przyjął ustawę budżetową na 2022 rok. Teraz przepisy trafiły do Senatu. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała szereg poprawek do ustawy, jedna z nich dotyczy właśnie wskaźnika inflacji, który miałby wzrosnąć z 3,3 proc. do 7,6 proc. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki informował, że głosowanie nad ustawą budżetową odbędzie się w środę.

Premier Morawiecki przyznał, że w 2022 roku średnioroczna inflacja może oscylować w okolicy 7 proc., może też być wyższa. - (...) wskaźniki inflacyjne średniorocznie mogą przekroczyć 6 procent, może nawet będą oscylowały wokół 7 procent (...), może nawet więcej - powiedział szef rządu.

PAP/Maciej Zieliński

Zdaniem premiera jednak "dzisiaj taka nowelizacja byłaby przedwczesna". - Nie spodziewam się, że pomimo tych ogromnych obniżek podatków będą potrzebne jakieś zmiany legislacyjne w ustawie budżetowej w miesiącach luty, marzec, kwiecień - stwierdził. Jak dodał, nowelizacja może nastąpić w drugiej połowie roku.

- Sądzę, że budżet, mimo tych wielkich obniżek, we względu na jego szczelność, ze względu na to, że w Ministerstwie Finansów planowane są setki działań, które uszczelniają VAT, uszczelniają CIT, uszczelniają PIT, będzie w dobrym stanie, dlatego raczej gdzieś w drugiej połowie roku, myślę że jest to wysoce prawdopodobne, że do takiej nowelizacji może dojść, ale na ten moment nie ma takiej konieczności - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes