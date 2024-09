Najnowsze dane o inflacji bazowej

Inflacja bazowa w sierpniu 2024 roku wyniosła 3,7 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dodał, że w ujęciu miesiąc do miesiąca była na poziomie 0,3 procent.

Inflacja bazowa. Najnowsze dane NBP

Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja w sierpniu:

Inflacja bazowa. Komentarze

"We wrześniu oczekiwany wzrost powyżej 4% r/r m.in. z uwagi na efekt bazowy ubiegłorocznej obniżki cen leków oraz spodziewany wysoki wzrost cen w edukacji we wrześniu 2024. Dyskusja o obniżkach stóp to temat na 2025" - napisali w mediach społecznościowych ekonomiści ING Banku Śląskiego.