Glapiński pisze do Tuska. "List dotarł do kancelarii"

Prezes NBP Adam Glapiński mówił o liście do premiera Donalda Tuska w poniedziałkowym "Financial Timesie". Zapowiedział, że wystosuje list do szefa rządu w celu zakończenia coraz bardziej zaciekłego sporu, który - jak ostrzegł - szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski.

Przedstawiciele zarządu NBP mówili we wtorek na konferencji prasowej, że nie będą zdradzać treści listu do momentu, aż dotrze on do adresata.