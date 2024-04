Ostrzeżenie przed tatarem. "Nie należy spożywać"

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące wykrycia Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC) w tatarze wołowym. Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej - bezkrwawej biegunki.

Escherichia coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) wykryto w 4 z 5 badanych próbek określonej partii tatara wołowego w wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. "Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa" - poinformował GIS. Chodzi o produkt: Tatar wołowy, 200 g. Numer partii: 1032604. Termin przydatności do spożycia: 26.04.2024. Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE