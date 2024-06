"Nie wszystkie mają zastosowanie u ludzi". Sanepid ostrzega

Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed wykonywaniem tatuażu i makijażu permanentnego tuszami nieoznaczonymi zwrotem "Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym". Jak dodaje GIS, przed wykonaniem tatuażu tatuator powinien przekazać klientowi informacje z etykiety tuszu, którego używa.

Przypadki wykorzystywania tuszów niezgodnych z wymaganiami należy zgłaszać do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że "nie wszystkie tusze trafiające na rynek europejski mają zastosowanie do tatuażu i makijażu permanentnego u ludzi".

Bezpieczny tusz do tatuażu

Preparaty przeznaczone do tego celu powinny być oznaczone etykietą zawierającą informacje o: numerze partii, wykazie wszystkich składników, instrukcję bezpieczeństwa na potrzeby używania.

Jeśli wynika to ze składu produktu, to również informacje o: zawartości regulatorów pH, obecności związków niklu ("Zawiera nikiel. Może powodować reakcje alergiczne"), obecności związków chromu (VI): ("Zawiera chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne").

"Informacje muszą być wyraźnie widoczne, czytelne i oznakowane w nieusuwalny sposób. W Polsce informacje o substancjach i mieszaninach wprowadzanych do obrotu podaje się w języku polskim" - podkreślono w komunikacie GIS.

Zakazane przez UE substancje w tuszach do tatuaży

4 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. odnoszące się do substancji wchodzących w skład mieszanin do tatuażu lub makijażu permanentnego. Regulacja nałożyła szereg ograniczeń na substancje, które znajdowały zastosowanie przy produkcji tuszy, i które mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

Skład tuszu do tatuażu

"Choć nie wszyscy są tego świadomi, to tusze do tatuażu i pigmenty do tzw. makijażu permanentnego (PMU) nie są ani kosmetykami, ani wyrobami medycznymi ale właśnie zwykłymi chemikaliami" - wyjaśnia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.